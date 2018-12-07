Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.E, F.B, A.U, R.Ç. ve S.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, F.B, A.U. ve R.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.U. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.