Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.E, F.B, A.U, R.Ç. ve S.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, F.B, A.U. ve R.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.U. adli kontrol şartıyla salıverildi.