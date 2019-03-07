Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 430 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente İstanbul'dan uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede uyuşturucuyu satmaya çalıştığı belirlenen B.T, U.M.Ö, F.B. ve S.K'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 430 gram bonzai ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.