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  • Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 5 yaralı
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Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Feci kazada bir otomobilin ikiye bölündüğü görüntülere yansıdı.

İHA7 Ocak 2024 Pazar 00:36 - Güncelleme:
Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 5 yaralı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki karayolu üzerinde meydana geldi.

Emrah Döngelcik (38) idaresindeki 67 ET 423 plakalı Tofaş marka otomobil, Devrek istikametine seyir halindeyken önce aynı yönde ilerleyen Buğra Enver K. (21) idaresindeki 67 ADV 786 plakalı araca yandan çarptı.

Ardından da Zonguldak yönüne seyir halindeki Semih K. idaresindeki 74 AU 862 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Sürücüsü Emrah Döngelcik ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada Serkan Ç., Batuhan Ö., Zekeriya B., Nevzat E. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından Emrah Döngelcik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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