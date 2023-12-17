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Zonguldak'ta hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

IHA17 Aralık 2023 Pazar 13:27 - Güncelleme:
Zonguldak'ta hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. A.A. idaresindeki 67 LE 786 plakalı Fiat marka hafif ticari araç iddiaya göre yağış sebebiyle kontrolden çıktı. Devrilen araçtaki sürücü A.A. ve yanındaki yolcu kazada yaralandı. Diğer sürücülerin imdadına koştuğu yaralılar için olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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