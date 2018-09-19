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Zonguldak'ta kavanozlara gömülü esrar bulundu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kavanoz içerisinde toprağa gömülü esrar ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alaplı Yenidoğanlar köyünde belirlenen bir evde Ceviz isimli dedektör köpeği ile geniş çaplı arama gerçekleştirdi. 

Evin görünür yüzeylerinde herhangi bir şey ortaya çıkmayınca, dedektör köpeği Ceviz ile yapılan aramalar sonucu V.G. isimli kişinin evinin odunluğunda toprağa gömülü 7 kavanoz içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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