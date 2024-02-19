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Zonguldak'ta kurulan Maden Suçları Soruşturma Bürosu'nda soruşturmalar yürütülecek

Zonguldak'ta 'Maden Suçları Soruşturma Bürosu' kuruldu.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Zonguldak'ta kurulan Maden Suçları Soruşturma Bürosu'nda soruşturmalar yürütülecek
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

Maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.

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