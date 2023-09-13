Zonguldak'ta maden ocağında göçük... Vali Hacıbektaşoğlu: 3 işçiyle iletişim kuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"1 KİŞİ AĞIR YARALI, KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Olayla ilgili TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı. Grizu patlaması söz konusu değil, arkadaşlara ulaşacağız." dedi.