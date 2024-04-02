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Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü

Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik çarpması sonucu yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA2 Nisan 2024 Salı 13:26 - Güncelleme:
Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta özel maden ocağında çalışan Soner Korkut (25), elektrik akımına kapıldı. Yaralanan madenci, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkut'un cenazesinin, otopsinin ardından Çaycuma ilçesi Dağüstü köyünde defnedileceği öğrenildi.

Bu arada Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam ve Türkiye Taşkömürü Kurumu sözleşmeli sahalar başmühendisliği ekibi ile savcılık tarafından oluşturulan elektrik, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanının bulunduğu ekip, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcı Adam, işçi tulumu ve çizme giyip baret takarak teknik ekiple maden ocağına indi.

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