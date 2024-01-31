Zonguldak'taki bir cinayete ilişkin 3 sanık müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Ahatlı köyünde 3 Nisan 2023'te N.K'nin erkek arkadaşı Yaşar Esen'in (36) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan M.K. (47) ve oğlu U.K. (20) ile oğlunun arkadaşı U.Ç. (19) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık U.Ç, M.K'nin çağırısıyla akaryakıt istasyonuna gittiklerini, buradan da araçla olay yerine geçtiklerini belirtti.

Sanık M.K'nin, dışarı çağırdığı Esen'in tehdit ve hakaret etmesi üzerine kapının camını kırarak odaya girdiğini öne süren U.Ç, Esen'in bıçağı sallarken S.K'nin sol bacağına isabet ettiğini, M.K'nin ise maktulü yere düşürüp karın boşluğundan bıçakladığını, bu sırada S.K'yi alıp dışarı çıkarmasının ardından araca binip ayrıldıklarını anlattı.

Sanık U.K. de babasının ahşap yatak odasının kapı camını kırarak içeriye girdiğini ve Esen ile boğuşmaya başladığını, bıçağı ilk olarak maktulün çektiğini, bunun üzerine de M.K'nin arka cebinden bıçak çıkardığını ileri sürdü.

Esen'in kendisi ve U.Ç'ye hakaret etmesiyle sinirlenip beyzbol sopasıyla maktulün sırtına 1 kez vurduğunu, U.Ç'nin de katlanabilir küçük masayı Esen'in kafasına vurduğunu iddia eden U.K, şahsın yere düşmesini fırsat bilen babasının onu ekmek bıçağıyla yaraladığını görünce dışarı kaçtığını savundu.

Sanık M.K. ise olay hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, eve giderken polis ekiplerince aracının durdurulması üzerine olayı öğrendiğini, aracında ele geçirilen bıçaklara ilişkin de bilgisinin olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Maktulün otopsisinde 8 delici kesici alet yaralanması bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, olay yerinde muhafaza altına alınan kanlı suç aletleri, sigara izmariti, evdeki halı, M.K'nin üzerindeki kanlı pantolon ve U.K'nin pantolonundan alınan numunelerdeki DNA profilinin, maktul Esen'in açık yarasından alınan swap numunesinden elde edilen DNA profili ile uyumlu olduğu yönünde tespit yapıldığı kaydedildi.

Davanın ilk duruşması 1 Mart'ta görülecek.

OLAY

Karabük'ten Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine yerleşen N.K'nin erkek arkadaşı Yaşar Esen ile 3 Nisan 2023'te eve zorla giren kadının boşanma aşamasındaki eşi M.K. ile yanındakiler S.K, U.K. ve U.Ç. arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Esen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçan 4 kişinin yanı sıra ifadeler doğrultusunda 1 zanlı daha jandarma ekiplerince Karabük'te yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve S.K. savcılıkça serbest bırakılmış, M.K, U.K. ve U.Ç. tutuklanmıştı.