Zorla evlendirilmek istenen 15 yaşındaki çocuk koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğünün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Niğde Valiliği: ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Niğde Valiliği, Altunhisar ilçesinde 15 yaşında bir kız çocuğunun zorla evlendirildiğine yönelik iddialarla ilgili ivedilikle çalışma başlatıldığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımlar üzerine güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir." ifadelerine yer verildi.