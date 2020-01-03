03.01.2020 15:38 - Güncelleme: 03.01.2020 15:38

Fox Tv'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada bugün final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 3 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları tüm Zuhal Topal'la Sofrada takipçileri tarafından merak ediliyor. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?



3 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA GÜNCEL PUAN DURUMU

2 Ocak’ta yarışan Emine Hanım, Ayşe Hanımdan 7 puan, Nalan Hanımdan 7 puan, Meliha Hanımdan 10 puan, Gönül Hanımdan 8 puan, Zuhal Topal’dan 8 puan aldı. Toplamda 40 puana ulaştı.

1 Ocak’ta Gülzade Hanım Ayşe Hanımdan 4 puan, Nalan Hanımdan 3 puan, Sabahat Hanımdan 4 puan, Gönül Hanımdan 4 puan ve Zuhal Topal’dan 5 puan aldı. Toplamda 20 puana ulaştı.

31 Aralık’ta Kevser Hanım Nalan Hanımdan 8 puan, Gönül Hanımdan 6 puan, Meliha Hanımdan 5 puan, Sabahat Hanımdan 6 puan ve Zuhal Hanımdan 8 puan aldı. Toplamda 33 puana ulaştı.