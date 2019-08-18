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Zulme karşı durduğu için Türkiye’yi seçtik

Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören Cibutili öğrenciler, Türkiye’de yaşamaktan mutluluk duyuyor: Zulmün karşısında duran bir Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettik.

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Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören Cibutili öğrenciler, Türkiye’de yaşamaktan ve eğitim almaktan mutluluk duyuyor. Yaklaşık 15 bin öğrenciye sahip Çankırı Karatekin Üniversitesi; Sudan, Azerbaycan, İran, Somali, Cibuti gibi birçok ülkeden 500 civarında yabancı uyruklu öğrenciye de eğitim veriyor. Çankırı’da yaşayan ve kentteki kiralık evlerde kalan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’de bulunmaktan ve Türk insanının misafirperverliğinden övgüyle bahsediyor. 

TÜRKİYE VE ERDOĞAN’I BİLİYORDUK

Eğitim için Cibuti’den Çankırı’ya gelen Sehel Muhammed Abdi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde okuyor.Türkiye’ye geleli 2 yıl olduğunu anlatan Sehel, “Buraya gelme fikri ilk olarak aileme aitti. Daha sonra bana sorduklarında ben de kabul ettim. Türkiye, Müslüman ve gelişmiş bir ülke olduğu için buraya gelmek istedim” dedi. Cibuti’de yaşarken Türkiye’nin güzel bir ülke olduğunu duyduklarını ifade eden Sehel, “Türkiye hakkında çok güzel şeyler duyuyordum. Tabii bir de  Cumhurbaşkanı’nı görüyorduk. Güzel bir Cumhurbaşkanı var, zayıflara yardım ediyor. Zulümlere karşı mücadele eden bir Cumhurbaşkanı olması da buraya gelmemi etkiledi. Türk insanları misafirperver ve Türk yemeklerini çok seviyorum” diye konuştu. 

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