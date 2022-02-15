Serpil usta, 'erkek işi'ni hakkıyla yapıp kadınlara ilham oldu

AA 15 Şubat 2022 Salı 11:44 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:44

Yaklaşık 20 yıl önce oto tamircisi İbrahim Çevikbaş ile hayatını birleştiren 39 yaşındaki Serpil Çevikbaş, çocukluğundan itibaren ilgi duymaya başladığı tamirciliği eşiyle yapmak istedi. İsteğini bir süre hayata geçiremeyen Çevikbaş, 3 çocuğunu büyüttükten sonra hayaline kavuştu.

Eşinin yanında çalışmaya başlayan Çevikbaş, "erkek işi" olarak nitelendirilen oto tamirciliğini kısa sürede öğrendi. Bozuk motorları kadın hassasiyetiyle onaran "Serpil usta", hem müşterilerden hem de sanayi esnafından takdir görüyor.

Aynı zamanda çıraklık okulunda eğitimine de devam edem Çevikbaş, diğer kadınlara ilham olmak istiyor.

- "SANAYİ ESNAFI BENİ HİÇ YADIRGAMADI"

Serpil Çevikbaş, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

Çocukları büyüdükten sonra eşine "Ya bana iş yeri açacaksın ya da ben senin yanında işe başlayacağım" dediğini anlatan Çevikbaş, işe başladıktan sonra sanayi esnafının kendisini hiç yadırgamadığını, 9 yıldır eşiyle çalıştığını belirtti.



Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Otomotiv Mekanikerliği Bölümü 12. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Çevikbaş, kızının da aynı okulda eğitim gördüğünü ifade etti.

Kızıyla arkadaş gibi olduklarını dile getiren Çevikbaş, "Kızım 11. sınıfa gidiyor. Kızımla teneffüse çıkıyoruz. Anne-kız olduğumuzu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Oğlum ise 7. sınıfa gidiyor. Allah izin verirse o da çıraklık eğitim merkezine gelecek." diye konuştu.

- "SANAYİDE KADIN SAYISININ ÇOĞALMASI GEREKİYOR"

Gençlere tavsiyelerde bulunan "Serpil usta", gelecekte ne iş yapacağına karar veremeyen gençlere çıraklık okulunu tercih etmelerini önerdi.

Erken yaşlarda bir meslek öğrenmenin önemine değinen Çevikbaş, şöyle devam etti:

"Özellikle sanayide kadın sayısının çoğalması gerekiyor. Her iş yapılabilir. 'Kadından olmaz' diye bir şey yok. Benden sonra 'Ablamız bizlere liderlik yaptı, onun sayesinde işe başladık' demelerini çok isterim. Devletimiz meslek liselerine sahip çıkıyor. Asgari ücretin yüzde 30'luk diliminde olan ücretlerimizi devletimiz her ay yatırarak sağlık sigortalarımızı karşılıyor. İş yerimizde iki tane çırağımız var. Biri 10. sınıf diğeri 11. sınıf öğrencisi. Eşimle onlara istihdam sağlıyoruz. Vatana millete hayırlı evlat olmaları için uğraşıyoruz."