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‘Hayatım Eğitim’ kitabı kız çocuklarına umut olacak

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel’in otobiyografi türünde yazdığı Hayatım Eğitim kitabı, okuyucuyu sosyal sorumluluk projesine dahil ediyor. Geliri, kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak olan kitap, raflarda yerini aldı.

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Dünya çapında eğitime sağladığı katkılardan dolayı, 2014 yılında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından “Küresel Eğitime Katkı Ödülü” alarak, dünyada bu dalda ödül alan ilk Türk isim olan Enver Yücel’in, anılarını topladığı Hayatım Eğitim kitabı, eğitime adanmış bir ömrün yekünü. Yücel’in İlkokul hayatından, Haydarpaşa Lisesi’ne ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’na kadar uzanan zorlu yolculuğunu anlattığı kitabının geliri, kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak. Kitap bu anlamda, okuyucuyu sosyal sorumluluk projesine de dahil etmiş olacak.
 
 Kadınların toplumun her alanına katkı sunduklarını belirten BUEK Başkanı Enver Yücel, “Kız çocuklarımızın hak ettikleri eğitimi almalarının, kadınlarımıza çağın gerektirdiği tüm görevleri üstlenmeleri ve başarmaları için ışık dolu yollar açacağına inanıyorum. Bu inançla, bir sosyal sorumluluk projesi olarak kitabım Hayatım Eğitim’in bütün gelirinin kızlarımızın eğitiminde kullanılmasına karar verdim. Bu gelirin, eğitim basamaklarında kızlarımıza fırsatlar ve olanaklar oluşturacağını bilmek, mutluluk verici” dedi.
 
Fas’tan, Cibuti’ye, Somali’den, Ortadoğu’ya dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencilere kurumlarında burs olanağı sağlayarak eğitim desteği sunan Yücel, bu sürecin dünyada barışı getireceğine inanıyor.  

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