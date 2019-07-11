Suriyeli çocuklar hangi okulda okuyor?

Dokuzuncu yılına giren ve insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçen Suriye krizi, yüzbinlerce insanı ölüme, milyonlarca insanı ise evlerini terk etmeye zorladı. İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze belki de en dramatik mülteci hareketine sebep olan Suriye savaşından en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar ile ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrar, can ve mal güvenliği arayan Suriyeli nüfusun çoğunluğunu İstanbul ve Anadolu şehirlerinde sığınmaya yönlendirdi. Bu insani krize Batılı ülkeler dikenli tel örgüler ile karşılık verirken Türkiye, tüm zorluklara rağmen 4 milyona yakın Suriyeli göçmene kapılarını açmayı tercih etti.

Türkiye’deki Suriyeliler ülkemize geldiklerinde öncelikle temel insani ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları yoğun bir çaba sarf etti. Türkiye’nin bu süreçte sergilediği insani kriz yönetimi uluslararası topluma ve göçmen konusunda tecrübeli ülkelere dahi öğretici tecrübeler sundu. Suriye savaşının öngörülmeyen şekilde uzaması Suriyeliler ile ilgili çalışmaların odağını insani yardımdan entegrasyon çalışmalarına kaydırmıştır. Ülkemizde uzun süre yaşamakta olan Suriyelilere yönelik uyum politikalarının merkezinde ise eğitim meselesi yer almaktadır. Nitekim Türkiye’deki Suriyelilerin yarısından fazlası çocuk ve gençlerden oluşmaktadır.

TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE

Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitim süreci, zor koşullarda hayatlarını devam ettiren birkaç neslin geleceğini doğrudan şekillendirecek bir süreçtir. Nitelikli bir eğitim imkânı, Suriyeli çocukların kendilerine sağlıklı bir gelecek inşası kadar Türkiye’nin iktisadi, sosyal ve kültürel yaşamına daha fazla dâhil olmasına da olanak sağlayacaktır. Nitekim Suriye’de barış ortamının yeniden tesis edilmesi halinde bu ülkeyi yeniden inşa edecek nitelikli insan gücünün yetişmesi yine nitelikli bir eğitimle gerçekleşecektir. Bu nedenle hem bireysel hem de toplumsal boyutlarıyla birlikte Türkiye’deki Suriyelilerin eğitim süreçleri ciddiyetle tahlil edilmesi gereken önemli bir konudur.

SETA tarafından yayınlanan Geleceğin İnşası: Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi Türkiye’de devlet okullarında eğitim gören Suriyeli çocukların eğitime erişim durumlarını ve eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek amacını taşıyor. Bu doğrultuda sadece alanla ilgili literatür taranmamış öğretmenler, okul yöneticileri ve Suriyeli velileri de içeren bir saha çalışması yapılmış. Çıkan sonuç politika önerilerine dönüştürülmüş. Dünyanın belki de en kalabalık mülteci nüfusunu barındıran bir ülke olarak Türkiye’nin bu alanda yaşadığı tecrübe, uluslararası camianın bile karşılaştığı yeni bir durum. Bu açıdan tüm sorunlara rağmen Suriyeli çocukların eğitimi noktasında Türkiye’nin geliştirdiği yöntem ve eğitim modelleri evrensel nitelikte örnek oluşturacaktır.