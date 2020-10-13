26 yaşında 'Genç Çiftçi Projesi' ile kendi işinin patronu oldu

AA 13 Ekim 2020 Salı 14:53 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 14:53

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının projesine başvurup 2016 yılında destek alan Çiçek, örtü altında turfanda domates, hıyar ve yeşil soğan üreterek ilçedeki gençlere örnek oluyor.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 18-40 yaş arasındaki gençlerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin yapılan hibe desteği ile örtü altı yetiştiriciliği yapan Çiçek'e ait sera, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mesut Erer tarafından ziyaret edildi.

Serayı gezerek genç çiftçiden bilgi alan Şahin, ülkedeki kırsal nüfusun gittikçe yaşlandığı, gençlerin tarım sektöründe başarılı olamayacaklarına inandıkları ve kentte daha iyi bir yaşam bekledikleri için kırdan kente göç ettiklerini ifade etti.

Ancak bunun çoğu zaman gençlerin beklediği gibi olmadığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Kırsal alanda yaşayan gençlerimizin, tarımı gelir getirici bir uğraş olarak görmeleri de oldukça önemli. Bakanlığımızın, gençlerimizin aktif olarak tarımın içerisinde yer alması amacıyla verdiği desteklerin başarılı örneklerini çok sık görmekteyiz. Bizler her alanda olduğu gibi tarımda da gençlerimizin başarılı olacağını biliyor ve tarımın geleceğinin genç çiftçilerimizin ellerinde olduğuna inanıyoruz."

Oğuz Çiçek de organik tarım alanında eğitim aldığını, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında uygulanan Genç Çiftçi Projesine başvurduğunu aktardı.

Bakanlığın desteğiyle ailesinin de ikamet ettiği Kovalı Mahallesi'nde sera kurarak üretime başladığını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Domates, hıyar ve yeşillik üreterek karlı bir iş yaptığımı gördükten sonra üretimi artırmak amacıyla sera alanımı yaklaşık 3 kat artırarak 2 bin 700 metrekareye çıkarttım. Ürettiğim ürünlerin pazarlanmasında sıkıntı yaşamadım. Genç arkadaşlarımın Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum."