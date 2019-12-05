8 Aralık’a kadar sürecek etkinlikte, Library of Congress arşivinde bulunan eski İstanbul görüntüleri dünyada ilk kez seyirciyle buluşuyor. Etkinliğin, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler bölümünde gösterilecek olan filmlerden birinde, 1915 yılında bir Boğaz gezisi yer alıyor. Yine aynı arşivden keşfedilen bir başka film ise Robert Koleji, yani bugünkü Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün 1921’deki görüntülerini içeriyor. Bu seneki festival konuğu olan kurumlardan Ulusal Macar Arşivi’nden gelen 1926 tarihli bir haber görüntüsünde ise 1924’den itibaren Budapeşte Büyükelçiliği görevini yerine getiren Hüsrev Gerede görünüyor. Diğer kısa haber filminde ise Gül Baba Türbesi gösteriliyor. Etkinlik filmleri Akbank Sanat Merkezi, Institut français, Kadıköy Sineması ve Bina’da gösteriliyor.