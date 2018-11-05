2 bin 200 yıllık antik tiyatro ayağa kaldırılıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Laodikya antik kentindeki tiyatro yapısını ortaya çıkarmak için mart ayında yapılan protokolün ardından başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

"Tiyatroyu yeniden kullanılabilir hale getireceğiz"

Başkan Zolan, 19 antik kent ve birçok doğal güzelliği barındıran Denizli'nin bu zenginlikleriyle dünyanın en güçlü şehirlerinden biri haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Laodikya'da 2 bin 200 yıllık batı tiyatrosunu da ayağa kaldırarak, yeniden kullanılır hale getireceğiz. 15 bin kişi kapasitesi bulunan tiyatronun ayağa kaldırılmasının ardından çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir yapı haline getirmeyi istiyoruz. Denizli'mizin turizmde daha da ileri noktalara ulaşması için gayret etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkarmayı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Tahrip olan taşlar aslına uygun olarak düzenlenecek"

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de, Helenistik tiyatro diye adlandırılan batı tiyatrosunun kazı ve restorasyon çalışmalarına başladıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Tiyatronun sahne binasının arkasında çalışma ve taş tasnifleme alanları oluşturuyoruz. Tiyatronun alt oturma sıraları ile orkestra ve sahne binası blokları ayağa kaldırılma çalışmaları sırasıyla yapılacak. Tahrip olan taşlar aslına uygun olarak mermer bloklarla düzenlenecek."