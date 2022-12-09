20 yıl önce çalınmıştı! Türkiye'ye getirildi

Restorasyonu yapılırken gerçekleştirilen soygunla tarihi Adana Ulu Camisi'nden çalınan çinilerden olan eserin Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarihi camiye ait olduğuna ilişkin belgelerle çininin iadesi için girişimde bulundu.

Yapılan ısrarlı girişimler sonucunda İngiltere, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği aracılığıyla çini karoyu Türkiye'ye iade etti.

Karo çini, tamamlanan laboratuvar çalışmasının ardından bugün Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

- "MÜZEMİZDE KORUMAYA ALDIK"

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Teberrukat Müdürü Önder Özbilgin, teşhir alanında yaptığı açıklamada, tarihi eser niteliğinde taşıyan, nadir mercan kırmızısı desenlerin kullanıldığı çininin Anadolu kültüründeki önemini anlattı.

İadesi sağlanan eserlerin yerinde sergilenmesinin en önemli önceliklerinden olduğunu belirten Özbilgin, "Yeni gelen eserimizi müzemizde koruma altına aldık. Camilerimizin restorasyonu, çalışmaları oluyor. Ondan sonra da inşallah yerinde göreceğiz." dedi.

Özbilgin, VGM olarak son iki yılda yurt dışına kaçırılan 131 parça tarihi eserin Türkiye'ye iadesini sağladıklarını sözlerine ekledi.

- CAMİDEN 223 ÇİNİ ÇALINDI

Tarihi Adana Ulu Camisi'nde 6 Aralık 2002'de gerçekleşen soygunda 223 tarihi çini çalındı. Çalınan çinilerden 67 parça 11 Eylül 2009'da İstanbul Kocamustafapaşa'da bir eve yapılan baskında koliler içinde ele geçirildi.

VGM, 156 parça tarihi çininin çalıntı olduğunu Interpol aracılığıyla tüm dünyaya duyurdu. Çalınan çinilerden biri 2011'de Londra'da Christie's Müzayede Evi'nde satışa sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle çininin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Bakanlık ve VGM kayıp çiniler için çalışmalarını sürdürüyor.