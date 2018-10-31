2018 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri açıklandı

Roman ödülü, Hep Kitap’ın yayımladığı “Uyanan Güzel”in yazarı Jale Sancak ve Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan “Sıfır” adlı romanın yazarı Onur Caymaz arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül “Camekân” kitabıyla Mehmet Can Doğan’a değer görüldü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi, “Bihaber” kitabıyla Fatih Baha Aydın olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise “Ecza Kışı” kitabıyla Oğulcan Kütük ve “Ters Akıntı” kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırıldı.

2018 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Ötüken Neşriyat’tan çıkan “Bihaber” romanıyla Fatih Baha Aydın’a verilmesine karar verildi.

Selim İleri’nin başkanlığındaki Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

Şiir ödülü Mehmet Can Doğan’ın ‘Camekân’ına

Şiir Ödülü Seçici Kurulu, “poetik olgunluğunu Türkçe’nin değişik coğrafyalarından söyleyişlerle beslemesi ve etnolojik tavrı sebebiyle” Mehmet Can Doğan’ı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Yol Şarkıları” kitabıyla 2018 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne oybirliğiyle değer gördü.

2017 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Komşu Yayınları, Yasakmeyve tarafından yayımlanan “Ecza Kışı” kitabıyla Oğulcan Kütük ve Ülke Yayınları, Ülke Edebiyat’tan çıkan “Ters Akıntı” kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Metin Celal’in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer aldı.

2018 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri töreni, 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 16 Kasım 2018 Cuma günü 15.30’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Kınalıada Salonu’nda düzenlenecek.

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, düzenlediği Edebiyat Ödülleri ile rahmetli Attilâ İlhan’ın her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor. Bunun yanı sıra Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı bu ödüller aracılığıyla, rahmetli Attilâ İlhan’ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.