'2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan edeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde gelecek yılı 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de 153 noktada kazı yapılıyor. Bunun 122'si yerel kazı ekipleri, 31'i yabancı kazı ekipleri tarafından yapılıyor. İlk yapacağımız önemli hamle, turizm açısından da önemli olan 20 önemli noktada kazı çalışmalarının 12 aya yayılması."

FİLM ÇEKİMLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK

Ersoy ayrıca, "Film çekimlerini kolaylaştırmak için valiliklerde Çekim Koordinasyon Kurulu kuruyoruz. İlk etapta 7 şehirde olacak" dedi.

"Çingene Kızı ile ilgili mozaik parçaları son aşamaya geldi. 26 Kasım itibarıyla Chicago'dan THY uçağıyla Gaziantep'e getirilecek" diyen Ersoy, "2003-2018 arasında 4 bin 319 parça tarihi eser yurt dışında tespit edilip Türkiye'ye getirildi" ifadesini kullandı.

"Sümela Manastırı'nda giriş kapısından ilk bölgeye kadar girişleri kontrollü şekilde eylülde başlattık" diyen Bakan, "Tamamının ziyarete açılabilmesi için bir yıla daha ihtiyacımız var. 2019 sonu bitmiş olacak, tamamını hizmete almış olacağız" şeklinde konuştu.

Doğuş Grubu'nun 20 yıllığına ana sponsoru olduğu Göbeklitepe'nin daha iyi korunması için geçtiğimiz aylarda çatı koruması ve seyir terası inşa edilmişti. Tarihi alanda neolitik döneme ait boyları 6 metreyi buylan yabani hayvan figürlü dikili taşlar ve tapınak kalıntıları yer alıyor.

ŞANLIURFA'DA GÖBEKLİTEPE YILI HEYECANI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizmde gelecek yılı "Göbeklitepe Yılı" ilan etmek istediklerini açıklaması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin, Dünya Miras Listesi'ne alınması sayesinde, bölgede bu yıl turizmde ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin son derece olumlu bir karar olduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu: "2019 yılının Göbeklitepe yılı olması, Şanlıurfa ve bölgemiz için olumlu yönde gelişmedir. Göbeklitepe'nin UNESCO asıl listesine girmesi, uluslararası ve yurt içinde büyük bir heyecan oluşturmuştu. Bu sayede birçok turist buraya gelmek için rezervasyon yaptı. Şanlıurfa'da şu anda da yoğun bir ziyaretçi durumu söz konusu. Eylül ve ekimde neredeyse 2014 yılındaki yüksek verilere ulaştık. Önceki yıllarda, kasım ayında fazla bir turizm hareketi olmazdı ama bu yıl aynı ayda yoğun bir hareketlilik olacağını, gelen rezervasyonlardan biliyoruz. Bu yılki turizm hareketliliği 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle taçlanacaktır. Bu çalışmalardan dolayı Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz."