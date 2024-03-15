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Kültür Sanat

2100 yıl önce inşa edilmiş! Üzerinde yazanlar şoke etti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan ve askeri helikopterle sarp kayalıklardan alınarak Perre Antik Kenti'ne taşınan 2100 yıllık yazıtta çeviri çalışmaları yapılıyor.

AA15 Mart 2024 Cuma 11:57 - Güncelleme:
2100 yıl önce inşa edilmiş! Üzerinde yazanlar şoke etti
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Pisa Üniversitesi'nden Prof.Dr. Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Dr. Charles Crowther, kente gelerek eserde incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Margherita Facella, gazetecilere, yaklaşık bir haftalık süren çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yazıtın önemli olduğunu dile getiren Facella, "İnsanlık ve Kommagene tarihine ışık tutacak bir yazıt, bunun incelemelerini yapıyoruz. Bu konuda destek ve katkı sunmak istiyoruz. Burada olmaktan çok memnunuz. Yazıtlarda Kommagene Kralı l. Antiochos'un özellikle halka verdiği demeçler var. Burada özellikle diyor ki 'Kanunlara son derece itaat edin ve saygılı olun'. Zaten yazıtların arkasında da l. Antiochos ile I. Mithridates rölyefi var. Çalışmalarımız sürüyor, ileride çok daha detaylı bilgiler vereceğiz." dedi.

- KÖYLÜLER BULMUŞTU

Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü Kımıldağı yakınlarında 26 Eylül 2023'te kabartma heykel gören köylüler, Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirmiş, inceleme yapan ekipler, bölgenin kült (kutsal alan) alan olduğunu belirlemişti. Ekipler, alanda tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıtların yer aldığı steller bulmuştu. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle eserler askeri helikopterle halatlar yardımıyla Perre Antik Kenti'ne taşınmıştı.

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