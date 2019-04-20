35. Çocuk Şenliği başlıyor

20-23 Nisan tarihleri arasındaki şenlik, Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Şenlikte tiyatro gösterilerinin yanı sıra konser, atölye çalışmaları, baloncuk ve jonglör gösterisi, masal dinletisi gibi farklı alanlarda etkinliklerin yer aldığı bir program çocukların beğenisine sunulacak. Şenlik kapsamındaki tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak yapılacak.