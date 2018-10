6. Boğaziçi Film Festivali Açılış Gecesi ile başladı

Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Boğazı Belediyeleri Birliği Başkanı Ahmet Misbah Demircan da festivale olan katkılarından büyük mutluluk duyduklarını söyledi ve “Sinema kendimizi gördüğümüz şeydir. Asıl İstanbul Boğaziçi’dir. Boğaziçi’nden bakınca İstanbul’dur gerçek İstanbul. İstanbul Boğazı Belediyeleri Birliği olarak festivali desteklediğimiz için çok mutluyuz. Boğaziçi Film Festivali’nin Beyoğlu’nda, kültür ve sanatın merkezinde yapılması çok güzel ve önemli” dedi.

Gecede Ukraynalı usta yönetmen Sergei Loznitsa’ya da Onur Ödülü verildi. Ödülü festival başkanı Ogün Şanlıer’in elinden alan Loznitsa, festivale ödül için teşekkür ederek şunları söyledi: “Şimdiye kadar 25 film yaptım ama bu bir şey sayılmaz. Sizleri filmlerimi hep birlikte izlemeye davet ediyorum. Salonlarda ve Pazar günü de Master Class'ta buluşmak üzere.”

Aralarında Parviz Shahbazi, Marc Baschet, Iris Ng, Serdar Akar, Andaç Haznedaroğlu, Begüm Birgören, Hande Doğandemir, Ercan Mehmet Erdem, Mehmet Aksın’ın da olduğu bir çok ismin katıldığı gece, Oscarlı aktör Robert Redford’un başrolünde olduğu “The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah”ın gösterimiyle devam etti.

FESTİVALDE BUGÜN 27 EKİM 2018, CUMARTESİ

• “Feed Me with Your Words” (2012) ile tanıdığımız Sloven yönetmen Martin Turk’ün yazıp yönettiği ve dünya prömiyerini Saraybosna’da yapan “A Good Day’s Work / Kısa Günün Kârı”, saat 12:00’de Atlas Sineması’nda…

• Nathaniel Kahn’ın Sundance, Philadelphia, CPH:DOX film festivallerinde yarışan ve Jeff Koons, Gerhard Richter, Njideka Akunyili Crosby, Larry Poons gibi dünyaca ünlü güncel sanatçıların da konuk olduğu filmi “The Price Of Everything / Her Şeyin Fiyatı Vardır”, saat 12:00’de Beyoğlu Sineması’nda…

• Christian Krönes’in Gana'da binlerce insanın çalıştığı bir elektronik çöplükte yaşananlardan yola çıkarak zamansız bir kıyamet tablosu çizdikleri etkileyici belgeselleri “Welcome To Sodom / Sodom'a Hoş Geldiniz”, saat 12:00’de Kadıköy Sineması’nda…

• “Caramel” (2007), “Where Do We Go Now?” (2011) filmleriyle yönetmenlikte de rüştünü ispat eden Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki’nin ilk gösterimini yaptığı Cannes’da seyirciyi adeta bölen ve modern köleliği gözler önüne serdiği Beyrut’un sokaklarından seyreden herkesi derinden etkileyen hikâyeler anlattığı filmi “Capharnaum”, saat 16:00’da Atlas Sineması’nda…

• Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği “Borç”, saat 16:00’da yönetmen ve oyuncuların katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda…

• “Sinemada Yapım Dağıtım ve İletişim Süreçleri” söyleşisi TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı Cemil Yavuz, CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can, TV+ Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu’nun katılımı ve Emrah Kılıç’ın moderatörlüğüyle saat 17:00’de Akademi Beyoğlu’nda…

• Dün gece Onur Ödülü’nü alan Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’nın 1930’lar Stalin Rusya’sını bugüne dek yayınlanmamış fotoğraflar ve görüntüler eşliğinde anlatarak gerçekliğin sunumunu ve algılanışını sorgulayan “The Trial / Duruşma” adlı filmi 19:00’da; Berlin’de yaşayan eski Sovyet ülkesi vatandaşlarının Kızıl Ordu’nun Nazilere karşı kazandığı Zafer Günü olan 9 Mayıs’taki kutlamaları üzerinden anma ritüellerimizi sorgulayan gözlemci belgeseli “Victory Day”, 21:30’da Beyoğlu Sineması’nda…

• Romen sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Radu Jude’un Karlovy Vary’de En İyi Film seçilen son filmi “I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians / Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki!”, saat 21:30’da Atlas Sineması’nda…

FESTİVALDE YARIN 28 EKİM 2018, PAZAR

• Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Burak Çevik’in yönettiği “Tuzdan Kaide”, saat 12:00’de yönetmen ve oyuncuların katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda…

• Elizabeth Mirzaei ve Gulistan Mirzaei’nin prömiyerini yaptığı CPH:DOX’tan F:ACT Ödülü ile dönen ve Afganlı bir kadının uyuşturucuyla mücadelesini anlatan filmleri “Laila At The Bridge / Leyla’nın Köprüsü”, saat 12:00’de Kadıköy Sineması’nda…

• Dünya ve Ukrayna Sinemasının önde gelen isimlerinden olan Sergei Loznitsa ile özellikle son filmleri, Donbass, Victory Day ve The Trial üzerine konuşurken, yönetmenin tecrübelerini ve sinemaya dair düşüncelerini de öğrenme fırsatı bulacağız. TürkMedya katkılarıyla gerçekleşecek Sergei Loznitsa Master Class’ı 14:00’te Soho House İstanbul’da!

• Sinema sektörümüzdeki önemli aktörler ile bilgilendirici ve keyifli bir sohbet ederken, “Oyuncu kimdir?”, “Yönetmen ve oyuncu ilişkisi nasıl kurulur?”, “Doğru karakter ve oyuncu performansına nasıl ulaşılır” gibi sorulara, oyuncular Belçim Bilgin, Mert Fırat ve yönetmen Ömer Faruk Sorak ile kendi tecrübeleri üzerinden cevaplar arıyoruz. “Oyuncu Yönetimi” söyleşisi saat 11:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta…

• Yapımcılığını Brad Pitt’in üstlendiği, ve Steve Carell ile “Call Me By Your Name” (2017) ile büyük bir başarı kazanan Timothée Chalamet’nin başrolünü oynadığı “Beautiful Boy / Güzel Oğlum”, saat 16:00’da Beyoğlu Sineması’nda…

• Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Banu Sıvacı’nın yönettiği “Güvercin”, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla saat 19:00’da Beyoğlu Sineması’nda…

• Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Semir Aslanyürek’in yönettiği “Kaos”, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla saat 21:30’da Atlas Sineması’nda…

• Sergei Loznitsa’nın üçü Türkiye prömiyeri olmak üzere dört filmi gösterilecek. Bu yıl Cannes Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen Ödülü ile dönen, Donbass Savaşı'nı konu alan kara mizah türündeki “Donbass”, Loznitsa’nın da katılımıyla saat 21:30’da Beyoğlu Sineması’nda…