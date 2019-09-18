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60 yıl 60 eser

Türkiye’nin en kıdemli ve şöhretli ressamlarından Devrim Erbil’in 60 yıllık kariyerinden derlediği 60 eserlik seçki, 16 Ekim’e kadar Bodrum Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde. 

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Ressam Devril Erbil’in “60 Yıl 60 Eser” adlı sergisi Muğla’nın Bodrum ilçesinde açıldı. Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki sergide, ressamın seçkin eserleri yer aldı. Farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılmış “Şiirsel Soyutlama/İkili Bakış” başlıkları altında sergilenen eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin meslekteki 60 yılının özeti olduğunu söyleyen Erbil, “Bu serginin anlamı, 60 yılın tarafımdan seçilmiş, kendi koleksiyonumdaki eserlerden bir seçkinin sunulmasıdır. Bu sergide değişik teknikler var. Değişik malzemelerle, değişik anlatım boyutlarına ulaşmamı gösteren özgün baskı, marküteri, seramik, metal baskılar, vitraylar hepsinden burada örnekler var” dedi. Erbil, ileride daha büyük bir sergi için diğer eserlerini de toplayabileceğini kaydetti. Sergi, 16 Ekim’e kadar gezilebilecek.      

83 yaşına basan ressam Erbil için, sergi açılışında doğum günü pastası hazırlandı. 

 

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