Türkiye Yazarlar Birliği, Yahya Kemal’in anısına vefatının 60. yılında, Bahçelievler Belediyesi’nin işbirliği ile “Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu” düzenliyor. Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan sempozyum Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 60 Yıl Sonra Yahya Kemal üst başlığıyla düzenlenen etkinlikte, otuza yakın bildiri sunulacak. Açılışta yazar Beşir Ayvazoğlu’nun söyleşisine yer verilecek olan sempozyumda Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D.Mehmet Doğan da “Yahya Kemal’in İstanbul’u Osmanlı Medeniyeti Metni Olarak Okuması” başlıklı bildirisi ile ilk oturumda yer alacak. Sempozyumda yurtiçinden Dursun Gürlek, Prof. Dr. H. Ömer Özden, Prof. Dr. Mehmet Vural, Prof. Dr. Selçuk Çıkla, Ercan Yıldırım gibi alanında uzman akademisyen ve yazarlar yer alırken, Dr. Sci. Amina Šilyak Jesenkovic, Prof. Dr. Süleyman Baki, Zeynel Beksac, Prof. Dr. İrfan Morina, Leylâ Şerif Emin ve Prof. Dr. Lindita Xhanari yurtdışından bildiri sunacak isimler arasında olacak. Programda ayrıca Şeref Uslusoy yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da bir konser verecek.

ŞAİRİN DÜNYASINA BAKIŞ

Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde iki gün sürecek etkinlikte Yahya Kemal, düşünce dünyası, şiire bakışı, yaşadığı muhit, şehirlerle olan ilişkisi ve daha birçok yönüyle anlatılacak.