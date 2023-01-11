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Kültür Sanat

650 yıllık tarihi cami yeniden yapılacak

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde günümüze sadece türbesi kalan Lalaşahin Paşa'nın külliyesinde caminin ve minarenin yeniden yapılması için önemli bir adım atıldı. 650 yıllık türbenin yanındaki caminin eski haline uygun şekilde yapılması ve minaresinin inşa edilmesi için müteahhite yer teslimi yapıldı ve malzemeler geldi. Sondaj işlemlerinin tamamlanmasıyla ilk kazma vurulacak.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
650 yıllık tarihi cami yeniden yapılacak
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Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Mustafakemalpaşa'nın tarihi ve kültürel miras yapılarının başında gelen Lalaşahin Paşa Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ahmet Altıntaş ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu'nun da eşlik ettiği inceleme heyeti, Osmanlı Sultanlarından 1. Murat'ın lalası Lalaşahin Paşa tarafından yaklaşık 650 yıl önce yaptırılan ancak günümüze sadece türbe ile yıkık bir minaresi kalan Lalaşahin Paşa Cami'nin aslına uygun yeniden yapılması için çalışmalar masaya yatırıldı.

Lalaşahin Cami ve tarihi minarenin ilk günkü orijinal hali ile inşa edilmesi için hazırlanan projede ilk etap çalışmaları başladı.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bursa Vakıflar Bölge Müdür Vekili Dr. Haluk Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve teknik ekip, yeniden yapılacak Lalaşahin Paşa Cami projesi için yerinde incelemeler yaptı.

Murat Hallaçoğlu yaptığı açıklamada, türbenin yanına eski haline uygun bir şekilde cami ve minarenin yapılacağını söyledi. İnşaat için malzemelerin geldiğini, sondaj işlemlerinin ise bu hafta içinde gerçekleştirileceğini kaydeden Hallaçoğlu; "Mustafakemalpaşa'nın siluetine uygun bu ecdat yadigarı yapı, 4-6 ay içinde tamamlanacak" dedi.

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