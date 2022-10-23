74'üncü Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye rüzgarı

Almanya'nın Frankfurt şehrinde, yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949'dan bu yana gerçekleştirilen fuarda bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odasının(İTO) iş birliğiyle hazırlanan Türkiye bölümünde 15 yayınevi yer aldı.

"Dünyaları Birleştiren Kelimeler" teması altında, 85 ülkeden 4 bin standın kurulduğu fuara ayrıca Türkiye'den 40 yayıncı katıldı.

- "TÜRK EDEBİYATI SON 3-4 YILDIR DÜNYAYA AÇILIMDA CİDDİ BİR İVME KAZANDI"

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan AKDEM Telif Hakları ve Tercüme Ajansı Kurucusu Dr. Muhammed Ağırakça, Türkiye'nin onur konuğu olduğu 2008'den beri Frankfurt Kitap Fuarı'nı takip ettiklerini belirterek, bu sene de Türk yayıncılar olarak fuara büyük bir katılım sağladıklarını söyledi.

Ağırakça, İslam dünyasında çok büyük yayıncılar var olmasına rağmen, halen Frankfurt Kitap Fuarı'nda yeterince yer alınmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Lübnan, Mısır, Malezya, Endonezya, Pakistan ve Hindistan'da çok büyük yayıncılarımız var. Ayrıca yine Balkanlarda İslami yayın yapan yayıncılarımız var. Ama maalesef Frankfurt Kitap Fuarı'nda bu yayıncı arkadaşlarımızla buluşamıyoruz. Şu anda bu fuarı gezdiğimiz zaman Müslüman yayıncıların yüzde 1 olduğunu dahi göremiyoruz. Bu da bizi açıkçası üzüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki zamanlarda kültürel dünyada birlikteliklerimiz daha da artar. Aslında biz ciddi birikime sahip bir medeniyetin çocukları ve yayıncılarıyız. Ama bunun yansımasını gösteremiyoruz. Gösteremediğimiz için de bizi sahada yok sayıyorlar. İnşallah bunları aşacak günleri görürüz."

AKDEM Telif Hakları ve Tercüme Ajansı olarak dünyanın dört bir yanında başta Türk edebiyatını tanıtmaya çalıştıklarını belirten Ağırakça, "Türk edebiyatı son 3-4 yıldır dünyaya açılımda ciddi bir ivme kazandı. Bizim açımızdan bu bir avantaj. AKDEM olarak son 5 yılda 29 ayrı dile telif satışları gerçekleştirdik. Burada da dünyanın dört bir yanından insanlara telif satıyoruz. Daha çok bizim teliflerle ilgilenen coğrafyalara baktığınız zaman maalesef Avrupa olmuyor. Avrupa hala telif almama konusunda direniyor. Ya Avrupa'daki Müslüman azınlıklara telif satabiliyoruz ya da doğu coğrafyasındaki bölgelere daha rahat telif satabiliyoruz." dedi.

Dr. Muhammed Ağırakça, son yıllarda Türk dizi sektörünün dünyaya açılması ve Türkiye'deki sinema sektörünün gelişmesinin kitap telifi satışlarına da olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

- "KENDİMİZİ DÜNYAYA TANITMAK ADINA BURALARDA BOY GÖSTERMEMİZ LAZIM"

Fuara 25 yıldır katıldıklarını dile getiren Erkam Yayınları Genel Müdürü Doğan Gökmen de "Fuar ilk zamanlardaki cazibesini kaybediyor. Bunun 2 nedeni var. Birincisi insanların online olarak bu tür görüşmeleri yapıyor olmaları, ikincisi dünya ölçeğinde hakikaten buluşmaların çok daha kolay hale gelmesi. Fakat bu fuarın bir özelliği hem kendimizi kontrol ediyoruz hem de dünyada neler olup bittiğini görmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gökmen, çocuk yayıncılığının her ülkede çok yaygın ve etkin olduğunu fuarda gözlemlediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Kendimizi dünyaya tanıtmak adına buralarda boy göstermemiz lazım. Eskiden İslami neşriyat olarak Türkiye, Orta Doğu'dan beslenmişti ama şimdi Orta Doğu'yu besleyecek kadar çok kıymetli kitapları var. Onları da burada bulundurmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Türkiye yayıncılıkta bir çizgiyi yakaladı. Dünyada boy gösterebilecek kalitesi, fikri ve fiziki olarak mevcut. İslami olarak çocuk yayıncılığında da Türkiye ciddi yazarlar yetiştirdi."

59 dilde kitap çıkardıklarını aktaran Gökmen, "Ulaşmak istediğiniz her coğrafyayla ilgili yayın yapmak zorundasınız. Fakat buradaki tek problem yerel redaktörlerle kitapların redakte edilmesi. Çünkü oranın dilini yakalamak çok önemli." diye konuştu.

Doğan Gökmen, basılı kitaba olan ilginin okurlar tarafından hala devam ettiğini söyleyerek, "Dijital kitapla ilgili de avantaj şurada; ulaşamadığınız bölgelere online olarak ulaşmış oluyorsunuz. Fakat e-kitabın hala istenilen seviyeye geldiği söylenilemez. Oranlar belki artıyor ama bu dilim olarak çok düşük. Basılı kitap her zaman okur için cazibesini koruyor." ifadelerini kullandı.

- "FUARDA YAYINCILARIMIZI YOĞUN ŞEKİLDE GÖRMEMİZ BİZLER İÇİN MUTLULUK VERİCİ BİR TABLO OLDU"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Genel Müdürü Fikret Arslan ise böyle bir fuarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok yayıncımızın standını ziyaret ettim. Burada olmaları göğsümüzü kabarttı. Frankfurt Kitap Fuarı uzun yıllardır gerçekleştirilen ve Türkiye açısından da önemli bir fuar. Genel olarak başarılı, yalnız pandemiden sonra kısmen aksaklıkların olduğu bir fuar ortamı ile karşılaştık." dedi.

Son yıllarda Türk yayıncıların yurt dışı fuarlara ilgisinin sevindirici olduğunu vurgulayan Arslan, "Yine Frankfurt Kitap Fuarı'nda da yayıncılarımızı yoğun bir şekilde görmemiz bizler için mutluluk verici bir tablo oldu. Bundan sonra da inşallah fuarlara daha fazla önem verilmesi, Türkiye'nin bu anlamda sıçrama yapması, fuarlara katılımların daha da artması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.