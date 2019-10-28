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750 eser Türkiye’ye getirildi

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem: Bugüne kadar 750 civarında eser Türkiye’ye getirildi. 2002’den bu yana 5 bin 250’den fazla Osmanlı eseri ihya edildi. Türkiye’de halen 300’ün üzerinde, yurt dışında ise 19 şantiyemiz restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. 

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Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, bugüne kadar çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılmış 750 civarında eserin Türkiye’ye getirilmesini sağladıklarını söyledi. Ertem, söz konusu işlemler için çalışan ekibin envanter fişleriyle eserlerin Türkiye’ye ait olduklarını ispatladıklarını söyledi. 

KRİTERE UYGUN

Antalya’daki restorasyon çalışmalarını yerinde takip eden Ertem,  Şehzade Korkut Camisi’nde (Kesik Minare) bir buçuk yıl önce minareye külah konulmasıyla başlayan sürecin zor bir evreden geçerek bugüne geldiğini söyledi. İlk günden itibaren burası hakkında olumsuz değerlendirmeler yapıldığını aktaran Ertem, “Bazı insanlar burada kesik minare kılıfı altında cami restorasyonuna karşı çıkıyor. Her platformda şehrin hafızasını bozduğumuzu iddia ediyorlar. Halbuki biz burayı Danıştay’ın kararları doğrultusunda yapıyoruz. Harabe bir yapıyı tekrardan insanımızın hizmetine sunuyoruz. Yaptığımız uygulamalar Venedik Kriterleri’ne aykırı  değildir.” diye konuştu.      

BEZEME BULUNDU

Tekeli Mehmet Paşa Camisi’nde ortaya çıkarılan barok ve klasik çini süslemelerine değinen Ertem, buradaki çalışmalarla alt katmanda kalan bezemeleri ve süslemeleri ortaya çıkardıklarını dile getirdi. Ertem, “Ülke genelinde 300’ün üzerinde, yurt dışında ise 19 şantiyemiz restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Kaçırılan eserlerle ilgili çalışma yapan bir ekibimiz var. Mevcut eserlerimizin hepsinin fotoğraflamasını yaptık. Her birinin envanter fişleri var. Bugüne kadar 750 civarında eserin Türkiye’ye getirilmesi sağlandı” dedi.   

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