'ABD özgürlükleri erozyona uğratıyor'
ABD’nin New York şehrinde yaşayan ressam ve insan hakları aktivisti Thomas Cox, fırçasını Gazze’de Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekmek için kullanıyor.
Sanatsal çalışmalarında İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşanan sorunlara yer veren ve eserlerini Manhattan’ın önde gelen sanat merkezlerinden Van Der Plas Galeri’de sergileyen Cox, ‘’Sanat sadece soyutsal değil, günlük yaşama dokunan, insan haklarını da savunan bir nitelikte olmalı’’ diyor.
Gazze halkı çaresiz
Cox, en ilgi çeken resimlerinden biri olduğunu söylediği “Refah Koyun Tüneli” adını verdiği çalışması hakkında, “Amerikalılar, Mısır ile Gazze arasındaki tünellerin, İsrail’in iddia ettiği gibi silah kaçakçılığında kullanıldığını düşünüyor, ancak tünellerde taşınanların çoğu İsrail’in Gazze halkının edinmesini yasakladığı yiyecek, ilaç, kıyafet gibi yaşamsal ihtiyaçlar. Bugün, Gazze halkının yaşadığı bir çaresizliktir” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray kölelerin emeğiyle inşa edildi
ABD’deki Beyaz Saray’ı siyah renklerle betimleyen ressam Thomas Cox bunun nedenini şöyle açıklıyor: Beyaz Saray büyük ölçüde Afrikalı kölelerin emeği ile inşa edildi. Günümüzde karanlık zamanlardan geçiyoruz. (ABD’de) Sivil özgürlüklerimizin erozyona uğramasına şahit oluyoruz, Anayasa tarafından garanti altında olan İsrail’i boykot etme hakkımızın elimizden alındığı yasalar çıkartılıyor.
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