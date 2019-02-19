'ABD özgürlükleri erozyona uğratıyor'

Sanatsal çalışmalarında İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşanan sorunlara yer veren ve eserlerini Manhattan’ın önde gelen sanat merkezlerinden Van Der Plas Galeri’de sergileyen Cox, ‘’Sanat sadece soyutsal değil, günlük yaşama dokunan, insan haklarını da savunan bir nitelikte olmalı’’ diyor.

Gazze halkı çaresiz

Cox, en ilgi çeken resimlerinden biri olduğunu söylediği “Refah Koyun Tüneli” adını verdiği çalışması hakkında, “Amerikalılar, Mısır ile Gazze arasındaki tünellerin, İsrail’in iddia ettiği gibi silah kaçakçılığında kullanıldığını düşünüyor, ancak tünellerde taşınanların çoğu İsrail’in Gazze halkının edinmesini yasakladığı yiyecek, ilaç, kıyafet gibi yaşamsal ihtiyaçlar. Bugün, Gazze halkının yaşadığı bir çaresizliktir” ifadelerini kullandı.