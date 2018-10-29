Akşam Gazetesi '100 yıl 100 Manşet' Sergisi açıldı

20 Eylül 1918'de Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay ve Ali Naci Karacan tarafından kurulan Akşam, köklü tarihiyle Türk basınının kilometre taşlarından biri olmuş; kurulduğu ilk günden bu yana güvenilir haberciliğin simgesi haline gelmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak modern Türkiye'nin tarihine tanıklık eden Akşam Gazetesi, Türkiye tarihinin kritik dönüm noktalarında aldığı tavırla ön plana çıkmış, tercihini daima “haklı olan”dan yana kullanmıştır.

İlk sayısındaki baş makalesi "Yeni Devir" ismini taşıyan Akşam, o dönemde İstanbul'da Kuvay-i Milliye hareketini destekleyen az sayıdaki gazeteden biri olarak; Türkiye’nin bağımsızlık savaşı verdiği günlerde, Anadolu’dan gelen haberleri yayınlayan cesur gazeteler arasında yerini almıştır.

Akşam'ın faaliyetlerinin temelini, halkın gerçek gündemini yansıtan özel haberleri, güçlü yazarları, ilgi uyandıran yazı dizileri ve hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen ek yayınları oluşturmaktadır. Modern Türkiye'nin her döneminde gazeteciliğe yön veren Akşam, kültür ve sanat dünyasının övgüsünü alan yarışmaları ve basın tarihine yakışır kampanyalarıyla bu alanda da öncü olmuştur.

Basın ve fikir hayatında önemli isimlere ev sahipliği yapan Akşam, TürkMedya çatısı altında yeniliklere dolu yolculuğuna devam etmektedir.

Cumhuriyetimizin 95. Yılını kutlarken Akşam Gazetesi kuruluşunun 100. yılına özel, yüz yıllık tarihini anlatan bir çalışma gerçekleştirdi. 1. Dünya savaşından Cumhuriyet'in kuruluşuna, Hitler'in Almanya'sından ilk atom bombasına, Kore Savaşından Ay'a ilk yolculuğa, İran devriminden Çernobil faciasına, 12 Eylül darbesinden 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına yüz yıllık Türkiye ve dünya tarihine ayna tutan bir sergi 29 Ekim tarihinden 12 Kasıma kadar Cemal Reşit Rey konser salonunda okuyucusunu ağırlıyor