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Alaeddin Yavaşça ve eşi evlilik yıldönümünü hastanede kutladı

Klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca ile eşi Ayten Yavaşca, hastanede evlilik yıl dönümünü kutladı.

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Büyük üstadın eşi Ayten Yavaşca, “Kendi aramızda pasta kestik” dedi. Ayten Yavaşca, evlilikleri süresince eşinin kendisini hiçbir zaman kırmadığına vurgu yaparak, şunları aktardı: “Ayrı gayrı olmadan sevgi ve saygı üzerine bir birliktelikle bugüne kadar geldik. Yani sevenleri çok merak etmesin. Yaşlılığa bağlı, dinlenmeye ihtiyacı olduğu için hastanede. Çok önemli bir şeyimiz yok.”      

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