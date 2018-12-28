Alaeddin Yavaşça ve eşi evlilik yıldönümünü hastanede kutladı
Klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca ile eşi Ayten Yavaşca, hastanede evlilik yıl dönümünü kutladı.
Büyük üstadın eşi Ayten Yavaşca, “Kendi aramızda pasta kestik” dedi. Ayten Yavaşca, evlilikleri süresince eşinin kendisini hiçbir zaman kırmadığına vurgu yaparak, şunları aktardı: “Ayrı gayrı olmadan sevgi ve saygı üzerine bir birliktelikle bugüne kadar geldik. Yani sevenleri çok merak etmesin. Yaşlılığa bağlı, dinlenmeye ihtiyacı olduğu için hastanede. Çok önemli bir şeyimiz yok.”
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