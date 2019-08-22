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Altın Portakal’a Türkan Şoray’lı dönüş

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, bu yıl 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56’ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk basın toplantısı düzenlendi.

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Toplantıda verilen bilgiye göre, 2 yıl önce kaldırılan ulusal kategori bu yıl yeniden festivalde yer bulacak. Festivalin bu yılki afişini ise Türkan Şoray’ın 1964 yılında ilk kez düzenlenen festivalde ödül aldığı ‘Acı Hayat’ filminin afişindeki fotoğrafı süsleyecek.

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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