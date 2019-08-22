Altın Portakal’a Türkan Şoray’lı dönüş

Toplantıda verilen bilgiye göre, 2 yıl önce kaldırılan ulusal kategori bu yıl yeniden festivalde yer bulacak. Festivalin bu yılki afişini ise Türkan Şoray’ın 1964 yılında ilk kez düzenlenen festivalde ödül aldığı ‘Acı Hayat’ filminin afişindeki fotoğrafı süsleyecek.