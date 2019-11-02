Altın Portakal’da ödülleri Bozkır filmi topladı

Ali Özel Bozkır’la En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü’nün de sahibi oldu. Özel ödülünü yönetmen Zeki Demirkubuz’dan aldı. En İyi Kurgu Ödülü (Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakun İnanlı) ile En İyi Müzik Ödülünü de (Hüseyin Özel) Bozkır kaptı. Festivalde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Aşk, Büyü vs.” filmindeki rolüyle Selen Uçer’e verildi. Uçer, ödülünü festivalin onur ödülüne layık görülen Ahmet Mekin’in elinden aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise “Küçük Şeyler” filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile “Bozkır” filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı. Yücesoy ve Koçak ödülünü, festivalin onur ödülüne layık görülen Selma Güneri’den aldı. Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku Ödülü “Küçük Şeyler” ve “Kronoloji” filmlerinden Selda Taşkın’a verildi.