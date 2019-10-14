Ankara’dan Altın Elbiseli Adam’ geçti
Kazakistan’da inşaat çalışmaları sırasında bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu düşünülen “Altın Elbiseli Adam” zırhı, Türkiye’de son kez tarih meraklılarına sunuldu.
Kazakistan’ın “Altın Elbiseli Adam Dünya Müzeleri’nde” projesi çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen zırh, Türk kültürü ve medeniyetinin tarihteki derinliğini ortaya koyan önemli argümanlar arasında yer alıyor. Serginin kapanış törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve davetliler katıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 12 Eylül’de ziyaretçilerin beğenisine sunulan eser, proje kapsamında dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenecek.
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