Ankara’dan Altın Elbiseli Adam’ geçti Kazakistan’da inşaat çalışmaları sırasında bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu düşünülen “Altın Elbiseli Adam” zırhı, Türkiye’de son kez tarih meraklılarına sunuldu.