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Ara Güler’le dünya turu

Londra’daki Saatchi Galeri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılan Ara Güler Sergisi büyük ilgi görüyor.

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Ara Güler’in eserleri, Londra’nın ardından sırasıyla mayısta Paris  Polka Galeri’de, haziranda Kyoto Tofukuji Tapınağı’nda, eylülde New York Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde, Ocak 2020’de Roma Trastevere Müzesi’nde, Nisan 2020’de Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nde sergilenecek. Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu  sergilerde, Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel’den Nazım Hikmet’e, Picasso’dan Dali’ye uzanan tarihi portreler seçkisi yer alıyor.       

 

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

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