Ariadna Castellanos İstanbul’a geliyor
İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos, İş Sanat’ta konser verecek.
Flamenko ve cazı harmanlayarak klasik teknikle doğaçlamayı bir arada sunduğu yeni bir stil oluşturan genç sanatçı, 25 Ocak’ta hayranlarıyla buluşacak. Şarkıların yanı sıra birçok film müziğine de imza atan sanatçı, yakında çıkaracağı yeni albümü “Monster” için çalışmalarını sürdürüyor.
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