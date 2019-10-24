Arılar yok olursa biz de olmayız

Kovan, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi iş birliğinde düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali’nde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. TürkMedya’nın Kurumsal İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında, Atlas Sinemasında gerçekleştirilen gösterim öncesinde filmin oyuncuları ve ekibi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Uzerli, arı korkusunu bu filmle yendiğini belirterek “Her mesleğin bir zorluğu var. Film yapmak tabii ki çok zor. Arılar olmazsa biz olamayız. Arılar her geçen gün daha da azalıyor. Film çekmek, sanat tabii ki çok önemli ama bizim doğamız şu anda ölüyor” diye konuştu.

ŞARTLAR ÇOK ZORDU

Yönetmen Eylem Kaftan ise çekimlerin zorlu koşullar altında gerçekleştirildiğini belirterek “İki bin metrenin üstünde, yağmurda, çamurda, yürümenin bile zor olduğu bir coğrafyada 50 kişilik ekiple, yolun olmadığı yerde yol açarak, kamyonları getirerek, arıların, vahşi hayatın içinde çekim yaptık” dedi. Oyuncu Meryem Uzerli’nin en büyük korkusunun arılar olduğunu ifade eden Kaftan, “İşte bu yüzden filmde oynamak istedi. Genelde arılar bizi soka soka çekimlere devam ettik, arılarla bağ kurmak için onların bizi sokması gerekiyor sanırım” ifadesini kullandı. “Kovan” filmi, Almanya’da yaşayan Ayşe’nin annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin’e geri dönerek geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmesini ve kendini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.