27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5982
  • 6,2166
  • 268.754
  • 96358.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Aşık Ruhsati'nin evi müzeye dönüştürülecek

Sivas'ta ünlü halk ozanı Aşık Ruhsati'nin evi, müzeye dönüştürülecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kangal ilçesi Deliktaş köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Vali Salih Ayhan, Aşık Ruhsati'nin evini de gezdi.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas coğrafyasının her yerinde ayrı bir değer olduğunu belirtti.

Bu değerlere hep beraber sahip çıkacaklarını kaydeden Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük devletin torunları, evlatları olarak bize hizmet edeni unutmamamız gerekir. Öncelikle, dizeleriyle birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ruhsati Baba'nın yaşadığı yeri, ona yakışır şekilde tanzim edeceğiz. Evini müzeye dönüştüreceğiz. Geçmişte ünlü ozanın kabrinin görüntüsü hoş değildi. Aşık Ruhsati Baba'nın mezarı da artık güzel bir görünüme kavuştu."

Vali Ayhan, daha sonra ozanın köy mezarlığındaki kabrine ziyarette bulunarak, dua etti.

Ziyarete, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de katıldı.

Kılıçdaroğlu´ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz´de bir tek Türkiye yok

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den 'İdlib' açıklaması: Türk konvoyuna saldırı düzenlendi

MSB'den 'İdlib' açıklaması: Türk konvoyuna saldırı düzenlendi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

KYK yurt başvuruları başladı!

KYK yurt başvuruları başladı!

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

Çocukları yapamazsın dedi, inat etti ve...

Çocukları yapamazsın dedi, inat etti ve...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA