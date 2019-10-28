Aşıklar ‘Vatan Aşkıyla’ bir arada

Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı” düzenlenen programla sona erdi. Final programı öncesinde, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yerleşkesi, Hükumet Meydanı ve Selçuklu Kongre Merkezinde açık hava gösterisi gerçekleştiren aşıklar ve halk ozanları, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapılan programda hünerlerini gösterdi. Programa, Türkiye’nin 17 farklı ilinden 27 aşık ve halk ozanı katıldı.

Aşıklar Bayramının kapanış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Aşıklar Bayramı’nın teması olan ‘Vatan Aşkıyla’ sloganımız, Aşıklar Bayramı’nın adeta bir parolası haline gelmiştir. Bu bayramı gelecek yıllarda da Karatay Belediyesi olarak desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Konya’nın Türk medeniyeti için çok önemli bir merkez olduğunu kaydeden Başkan Kılca, bu özelliğiyle Konya’nın sadece binlerce yıllık geçmişiyle değil geleceğiyle de Türkiye için önemli bir misyon sahibi olduğunu aktardı.