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Aşıklar ‘Vatan Aşkıyla’ bir arada

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı’ 27 Aşık’ın katılımıyla sona erdi.

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Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı” düzenlenen programla sona erdi. Final programı öncesinde, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yerleşkesi, Hükumet Meydanı ve Selçuklu Kongre Merkezinde açık hava gösterisi gerçekleştiren aşıklar ve halk ozanları, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapılan programda hünerlerini gösterdi. Programa, Türkiye’nin 17 farklı ilinden 27 aşık ve halk ozanı katıldı. 

Aşıklar Bayramının kapanış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Aşıklar Bayramı’nın teması olan ‘Vatan Aşkıyla’ sloganımız, Aşıklar Bayramı’nın adeta bir parolası haline gelmiştir. Bu bayramı gelecek yıllarda da Karatay Belediyesi olarak desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Konya’nın Türk medeniyeti için çok önemli bir merkez olduğunu kaydeden Başkan Kılca, bu özelliğiyle Konya’nın sadece binlerce yıllık geçmişiyle değil geleceğiyle de Türkiye için önemli bir misyon sahibi olduğunu aktardı. 

Aşık Veysel de oradaydı

Konya Aşıklar Bayramı, 53 yıllık tarihi boyunca nice Aşık’ı ağırladı. Merhum halk ozanı Aşık Veysel’in de bizzat katıldığı program, 1966 yılında çekilen siyah beyaz fotoğraf karesine böyle yansımıştı. Bu yıl etkinliğe katılan Aşıklar da yine aynı noktada; Hz. Mevlana Türbesi’nin önünde aynı şekilde poz vererek etkinliğin tarihiyle de bağ kurmuş oldu.

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