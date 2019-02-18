‘At, Türk’ün Kanadıdır’

Başkent Doha’daki Katara Kültürel Köyü’nde Çağlar’ın 10 yıllık emek sonucu ortaya çıkardığı 23 tablodan oluşan serginin açılışına Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katara Müdürü Halid es-Suleyti ve bazı büyükelçiler katıldı. 26 Şubat’a kadar açık kalacak sergide Türk devletlerinin hala korudukları at ırkları ve Osmanlı döneminde sultanların atları ile olan yaşamlarından detaylar yer alıyor.