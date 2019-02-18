‘At, Türk’ün Kanadıdır’
Ressam Ayten Çağlar’ın “At, Türk’ün Kanadıdır” isimli resim sergisi Katar’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Başkent Doha’daki Katara Kültürel Köyü’nde Çağlar’ın 10 yıllık emek sonucu ortaya çıkardığı 23 tablodan oluşan serginin açılışına Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katara Müdürü Halid es-Suleyti ve bazı büyükelçiler katıldı. 26 Şubat’a kadar açık kalacak sergide Türk devletlerinin hala korudukları at ırkları ve Osmanlı döneminde sultanların atları ile olan yaşamlarından detaylar yer alıyor.
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