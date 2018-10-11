Atalarının izlerini taşıyan sergide buluştular

Uluslararası işbirliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nda, diplomasi görüşmelerinin yanı sıra kültürel etkinlikler de düzenlendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, toplantının yapıldığı otelde, Selçukluların izlerini taşıyan sergi hazırlandı.

Kitabelerin, kıyafetlerin yer aldığı sergi, katılımcıların ilgisini çekti.

Sergide yer alan kitabelerden sorumlu hattat Necmi Atik, yaptığı açıklamada, kitabelerin tek tek işlendiğini, yanlarına açıklamaları, kime ve hangi döneme ait olduklarının yazıldığını söyledi.

Yaklaşık 40 eserin bulunduğu sergiyle ortak kültürü yansıtmak istediklerini anlatan Atik, "Avrasya ülkelerinde de Selçukluların izlerini görürsünüz. Aynı desenler, yazılar orada da var." dedi.