Atlar Hatlar ve Süleymanname Şerefiye Sarnıcı'nda 

Döneminin en önemli ulaşım ve savaş araçlarından bir olan atlar, kuşkusuz, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesinde önemli rol oynar. Atlar, bu yüzden Türk tarihinin olduğu kadar sanatının da önemli figürleri arasında yer alıyor. Sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın 30 yıllık heykel ve gravürlerinden oluşan “Atlar, Hatlar ve Süleymanname” sergisi de bu açıdan önemli. Önceki gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ projesi olarak Şerefiye Sarnıcı’nda açılan sergiyi görmek için 7 Ocak 2019 tarihine kadar vakit var.

GRAVÜRLER VE HEYKELLER

Sergide yer alan eserlerin sahibi Süleyman Saim Tekcan, Türkiye’nin hat sanatında zirvede olduğuna vurgu yaparak, atlarla hatı buluşturma düşüncesiyle “Süleymanname”yi ortaya çıkardıklarını söylüyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen ise Şerefiye Sarnıcı’nın Ayasofya’dan, Yerebatan Sarnıcı’ndan daha eski bir tarihe sahip olduğuna dikkati çekiyor. Sergide, Tekcan’ın “Süleymanname” kitabında yer alan gravürlerin büyütülmüş halleri, 1600 yıllık tarihi olan Şerefiye Sarnıcı’nın duvarlarıyla bütünleşiyor. Yaklaşık 30 gravürün yer aldığı sergide, kitabın içerisindeki atlardan yola çıkılarak hazırlanan at heykelleri de ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.