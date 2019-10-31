Attila İlhan ödülleri açıklandı

Roman ödülü, “Yara Bende”nin yazarı Abdullah Ataşçı ve “Umudun Rengi”nin yazarı Murat Özsan arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül “Kavil” kitabıyla Tuğrul Keskin’e değer görüldü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi, “Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim” kitabıyla Anıl Can Uğuz olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise “Vera” adlı kitabıyla Talha Kuru’ya layık bulundu. Ödüller, 38. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 7 Kasım 2019 Perşembe günü 15.00’te TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Marmara Salonu’nda düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.