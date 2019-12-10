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Aydın Bayram: Kalbin pusulası bozulursa tamiri zordur

Gazeteci Aydın Bayram’ın dördüncü romanı ‘Boşanalım Aşkım’, kıskançlık yüzünden adım adım ayrılığa giden bir evliliğin serencamını anlatıyor.

  • STAR SANAT
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Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram, edebiyata gönül veren gazetecilerden. Bayram, sadece bir okur olarak değil, yazar olarak da edebiyatın içinde. Bugüne kadar dört romanı yayınlandı. Tetiği Sen Çek, Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun, Yere Düşen Son Fotoğraf ve son olarak Boşanalım Aşkım.

İlk romanında aşkı, ikincisinde bir intikam hikayesini, üçüncüsünde yetimhaneden başka ailelere verilen iki kardeşin hikayesini anlatıyordu Bayram. Dördüncü romanı Boşanalım Aşkım’da ise aşklarını evlilikle taçlandıran ancak fırtınalar karşısında bambaşka yerlere savrulan Buket ile Kıvanç’ın hikayesine odaklanıyor. 

Okur, Bayram’ın yeni romanı ‘Boşanalım Aşkım’da bir evlililiğin nasıl çatırdığına tanıklık ediyor. Kıskançlıklar, sen-ben kavgaları, karşısındakinin kendisini ifade etmesine bile imkan vermeyen yargısız infazlar ve sonuçta kaçınılmaz son… ‘Boşanalım Aşkım’ okuru yormayan akıcılıkta.  Küçük tasvirlerin yanı sıra daha çok diyaloglarla ilerleyen sayfalar romanın okunmasını kolaylaştırıyor. Karakter analizlerini çok fazla derinleştirmeyen Bayram, okura bir ‘romans’ yaşatıyor.  Sayfalar arasına serpiştirilen bölüm başlıkları Bayram’ın gazetecilikten gelen tecrübesini yansıtıyor. Zira her bölüm başlığı, ilerleyen sayfalarda ne olacağı hakkında okura ipucu veriyor. 

Boşanalım Aşkım’in ana teması hiç kuşkusuz arka kapakta yer alan çarpıcı cümle: Kalbin pusulası bir kere bozuldu mu, tamir etmek imkansızdır. 

Bayram, son romanı için, “Aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazdım. Bakıp da göremeyenlere, ne kadar bağırsa da sesini duyuramayanlara, yanı başındayken birbirlerine dokunamayanlara adadım romanı” diyor.  

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