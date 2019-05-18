Azerbaycan temsilcisi Eurovision finalinde Türklerden destek bekliyor

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışmasında bu akşam final heyecanı yaşanacak. Başkent Tel Aviv'deki 10 bin kişilik kapasiteli Tel Aviv Convention Center'da yapılacak finalde Azerbaycan adına "Truth" isimli şarkısıyla sanatçı Çingiz Mustafayev yarışacak.

Anadolu Ajansına konuşan Mustafayev, sadece Azerbaycan için değil Türk dünyasını temsilen finalde yarışacağını belirtti. Türk dünyasının her zaman Azerbaycanlıların yanında olduğunu, desteklediğini ifade eden Mustafayev, Türkiye'den oy kullanılamayacak olması nedeniyle özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerden destek istedi.

Mustafayev, "Avrupa'da çok sayıda Türk yaşıyor. Bu kez de desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Tüm Türk dünyasından destek bekliyorum. Artık finaldeyiz. Desteklemeye devam edin" diye konuştu.

Elektro pop tarzında eserle yarışan Mustafayev, şarkıyı Azerbaycan hak müziği olan mugam ile tamamlıyor.

Azerbaycanlı sanatçı Mustafayev, Eurovision yarışmasına hazırlık sürecindeki açıklamalarında, Eurovision sahnesinde Azerbaycan ve Türk bayraklarını dalgalandıracağını söylemişti.

Bu akşam yapılacak Eurovision finalinde 26 ülke yarışacak.