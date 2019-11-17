Bağdat harap olduktan sonra New York’ta sergisi açıldı

New York’un en ünlü çağdaş sanat müzelerinden MoMA PS1’de açılan 1991 Körfez Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri konu alan görsel sanatlar sergisi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor. “Operasyonlar Tiyatrosu: Körfez Savaşları 1991-2011” adlı sergide, Iraklı ve Batılı 82 sanatçının Körfez Savaşı’nı ve akabinde yaşananları anlatan 300 eseri sergileniyor.

MoMA PS1’in baş küratörü ve serginin ana sorumlusu Peter Eleey, sergiyle, neredeyse 30 yıldır süren ve büyük ölçüde kamuoyunun ilgi alanı dışında kalan bölgedeki savaşlar hakkında ABD’de farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Eleey, “Bu sergiyi açmaktaki amacımız, sesleri ve eserleri Amerikan halkı ve kurumları tarafından yeterli takdiri görmemiş, birkaç kuşaktan oluşan Iraklı sanatçıların bu savaşlarla ilgili çalışmalarını ve bakış açılarını ortaya koymaktır. Ayrıca bu savaşların yalnızca bölge insanı ve sanatı üzerinde değil aynı zamanda Amerikan ve Batı kültürü üzerinde de çok büyük etkisi olduğunu göstermektir.’’ şeklinde konuştu.

Serginin diğer küratörü Ruba Katrib de “Bu sergide çok iyi anılar yok maalesef. Bu sergi, dünyanın birçok noktasında bu savaşlardan etkilenmiş sanatçıları ve çalışmalarını bir araya getirdi” ifadelerini kullandı. Sergi 1 Mart’a kadar açık.