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Kültür Sanat

Bakan Ersoy duyurdu! İtalya, Türkiye'ye teslim etti

Türkiye'den yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılan 10 pişmiş toprak eser, Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildi.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Bakan Ersoy duyurdu! İtalya, Türkiye'ye teslim etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizden kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yasadışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz, İtalyan kültür polisi tarafından Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Ömer Gücük ve Bakanlığımız yetkililerine teslim edildi. Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın iş birliği içerisinde olduğumuz İtalyan yetkililerine, titiz takipleri için Roma Büyükelçiliğimize ve ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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