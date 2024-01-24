Bakan Ersoy duyurdu! İtalya, Türkiye'ye teslim etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizden kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yasadışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz, İtalyan kültür polisi tarafından Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Ömer Gücük ve Bakanlığımız yetkililerine teslim edildi. Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın iş birliği içerisinde olduğumuz İtalyan yetkililerine, titiz takipleri için Roma Büyükelçiliğimize ve ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.