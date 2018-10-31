Bakan Ersoy: Çingene Kızı'nın parçaları getirilecek

Türkiye, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde, 1960'lı yıllarda kaçak kazırlarla çıkarılıp yurt dışına kaçırılan ve 2012'de ABD'nin Bowling Green Üniversitesi'nde olduğu belirlenen 'Çingene kızı' mozaiğinin eksik 12 parçasının peşindeydi.

Türkiye'nin parçaların ait olduğu yere getirilmesini için sürdürdüğü girişimler sonuç verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çingene Kızı ile ilgili mozaik parçaları son aşamaya geldi. 26 Kasım itibarıyla Chicago'dan THY uçağıyla Gaziantep'e getirilecek." dedi.

Zeugma Antik Kenti'nde, 1999 yılında, Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan M.S. 2'nci yüzyıla tarihlenen Maenad Villası'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait olan ve kentin simgesi haline gelen 'Çingene kızı' mozaiğine ait eksik bordürlerinin, 1960'lı yıllarda kaçak kazılarla gün yüzüne çıkarılıp yurt dışına kaçırıldığı ve 2012 yılında ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nin girişindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilendiği belirlendi. İki ülke arasındaki diploması trafiğinin ardından 'Çingene kızı'nın etrafını tamamlayan 12 parçanın iadesi için geçen Mayıs ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nda iade protokolü imzalanmıştı.