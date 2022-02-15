Balkan mirası kadınların elinde geleceğe taşınıyor

AA 15 Şubat 2022 Salı 11:34 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:34

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, kültürel coğrafi işaretli mirasın kaybolmaması için açılan kursa 10 kadın başvurdu.

Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, "dimi", "kirkitli" ve "cicim" tekniklerini kullanarak dokumacılığa başladı.

Kursiyerlerin yaptığı dokumalar, şehir dışından gelen protokol üyelerine hediye edilirken, zaman zaman da fuarlarda sergileniyor.

- "KADINLARIMIZ DA BUNA SAHİP ÇIKIYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Karacakılavuz el dokumalarının Tekirdağ'ın önemli bir kültürü olduğunu ve unutulmaması gerektiğini söyledi.

Hacıoğlu, şehrin kültürel değerlerine sahip çıkıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Karacakılavuz dokuması 144 yıllık bir gelenek. Halk arasında '93 Harbi' olarak bilinen, tarihteki Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Bulgaristan'dan gelen insanlarımızın getirdiği bir kültürdür. Aslı hiç değişmeden tam 144 yıl bu topraklarda devam ediyor. Karacakılavuz'daki kadınlarımız da buna sahip çıkıyor. Zaten bu tip geleneksel el sanatlarının yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili bir misyonu olduğu için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan tezgahlar bize tahsis edildi. Açılan kursta hanımlar bu tezgahlarda çalışıyor."

- 2019'DA COĞRAFİ İŞARET ALDI

Kentin kültürel simgesi dokumanın 2019 yılında coğrafi işaret aldığını anımsatan Hacıoğlu, Karacakılavuz dokumasının aynı zamanda somut olmayan kültür mirası olduğuna vurgu yaptı.

Hacıoğlu, bu dokumaların UNESCO kültür mirası olmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Bu konuda hem halk eğitimimiz hem belediyelerimiz hem Karacakılavuz halkı, oradaki kooperatif ve Trakya Kalkınma Ajansı ile görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu dokumayı UNESCO kültür mirasına hazırlayacağız. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünün de katkı ve desteğiyle Türkiye çapında bilinirliği ve tanınırlığı olan kültür mirasımızı dünyaya tanıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

- "BALKANLAR'DAN GELEN BİR TEKNİK"

Kurs eğitmeni Yasemin Çınar da coğrafi işaret almış ürünlerin motifleriyle, özelliklerini bozmadan yeni ürünler tasarlamayı ve modernize ederek üretime kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kadınların dokumayı öğrendikten sonra güzel ürünler ortaya çıkardığını anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Balkanlar'dan gelen bir teknik olan dokuma tekniğiyle çalışmakta, üzerine cicim dokuma tekniğiyle motifler işlemekteyiz. Yine yöresel Anadolu motifleri ve yörenin kendine has bazı özel motiflerini de uygulamaktayız. Burada kadınların ürettiği ürünler Tekirdağ'ın tanıtımı amacıyla kullanılıyor. Bazen fuarlarda sergileniyor, kamu kurum ve kuruluşlarınca şehir dışından gelen misafirlere ve protokol üyelerine hediye ediliyor. Kadınlarımız da bunlardan gelir elde edip aile bütçelerine destek oluyorlar."